ABD'nn casus uydusu kayboldu

Uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketi, Pazar günü ABD adına Falcon 9 roketi fırlattı ancak 'Zuma' olarak bilinen uzay misyonunun amacı ve rokette ne olduğu sır gibi saklanıyor. Roketteki yükün nereye taşındığı da açıklanmıyor.



SIR GİBİ SAKLANIYOR



BBC Türkçe'de yer alan habere göre uzay aracının Kasım ayında fırlatılması bekleniyordu ama roketin içindeki malzemelerin korunması amacıyla SpaceX'in, kaplama ve ön kısmıyla ilgili olası sorunları daha ayrıntılı inceleyebilmesi için ateşleme ertelendi.







Ancak, roket içinde özel koruma gerektirecek ne bulunduğu hâlâ bir sır. Roket, Florida Cape Canaveral Üssü'nde, yorumcunun "Üç, iki, bir, ateşle ve kalkış" anonsuyla

havalandı.



PENTAGON DA YANIT VERMEDİ



Fransız haber ajansı AFP'ye göre roketin içindeki malzemeleri hazırlayan savunma ve uzay teknolojileri şirketi Northrup Grumman, malzemenin ABD için yüklendiğini ve alçak yörüngeye iletileceğini söyledi, roketin misyonuyla ilgili ise ayrıntı vermedi.



Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX ile ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. SpaceX, daha önce de ulusal güvenlik amaçlı misyonlarda uzaya roketler göndermişti.





KAYBOLDU İDDİASI

SpaceX'in pazar günü ABD adına fırlattığı, amacı ve rokette ne olduğu sır gibi saklanan "Zuma" adlı uzay misyonunun başarısız olduğunu belirtti.

Falcon 9 roketine monte edilmiş casus uydunun planlandığı gibi roketin üst kısmından ayrılarak yörüngeye ulaşmadığını ifade eden yetkililer, Zuma'nın atmosfere geri düştüğünü tahmin ettiklerini kaydetti.



Ancak, roket içinde özel koruma gerektirecek ne bulunduğu hâlâ bir sır.