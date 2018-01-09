Başbakan Kurz bebek ırkçılarına karşı sessiz

Avusturya
'da 2018'in ilk bebeğinin Türkiye'den göçen Müslüman bir ailede dünyaya gelmesi, ırkçı saldırılara hedef oldu. Ancak aşırı sağcı Özgürlükçü Parti ile koalisyon hükümeti kuran Başbakan Sebastian Kurz
, bu saldırılara bir tepki göstermedi. Naime ve Alper Tamga çiftinin Asel ismini verdikleri bebekleri için "Bu pislikleri atın ülkeden" gibi yorumlar gelince, Cumhurbaşkanı Alexander Van de Bellen "Hoş geldin sevgili Asel! Herkes eşit ve özgür doğar" mesajını paylaştı. Kamuoyunun benzer bir mesaj beklediği Kurz ise sessizliğini korumayı sürdürdü. Bu gelişmeler yaşanırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
dün Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.