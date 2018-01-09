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Başbakan Kurz bebek ırkçılarına karşı sessiz

Giriş Tarihi: 9.1.2018
Başbakan Kurz bebek ırkçılarına karşı sessiz
'da 2018'in ilk bebeğinin Türkiye'den göçen Müslüman bir ailede dünyaya gelmesi, ırkçı saldırılara hedef oldu. Ancak aşırı sağcı Özgürlükçü Parti ile koalisyon hükümeti kuran Başbakan , bu saldırılara bir tepki göstermedi. Naime ve Alper Tamga çiftinin Asel ismini verdikleri bebekleri için "Bu pislikleri atın ülkeden" gibi yorumlar gelince, Cumhurbaşkanı Alexander Van de Bellen "Hoş geldin sevgili Asel! Herkes eşit ve özgür doğar" mesajını paylaştı. Kamuoyunun benzer bir mesaj beklediği Kurz ise sessizliğini korumayı sürdürdü. Bu gelişmeler yaşanırken, Dışişleri Bakanı dün Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Başbakan Kurz bebek ırkçılarına karşı sessiz
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