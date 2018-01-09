BM'den İsrail'e çağrı!

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü William Spindler, BM CenevreOfisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, İsrail'e, Eritre ve Sudanlıları sınır dışı ederek başka yerde iskan etme politikasını durdurma çağrısında bulunuyor. Bu çağrıyı, İsrail'in 80 kişiyi başka yerde iskan etme kararı alması ve bu insanların hayatlarını riske edip Libya'dan Avrupa'ya gitmesi sonrasında yapıyoruz." dedi.

Spindler, İsrail'de 27 bin Eritreli ve 7 bin Sudanlının yaşadığını ama İsrail'in sadece 10 Eritreli ve 1 Sudanlıyı sığınmacı olarak kabul ettiğini söyledi.

İsrail'in 1 Ocak'ta açıkladığı Eritreli ve Sudanlıların sınır dışı edilerek Afrika'da iskan edilmesi ya da süresiz olarak gözaltına alınması planından "ciddi endişe" duyduklarını belirten Spindler, İsrail'den sınır dışı edilenlerin Afrika'daki güvenlik durumunun "kaygı verici" olduğunu sözlerine ekledi.