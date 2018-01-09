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Burada 400 bin kişi yaşayacak

Giriş Tarihi: 9.1.2018
Burada 400 bin kişi yaşayacak
Dünyanın en yüksek binası 'ya ev sahipliği yapan Dubai, bu rekoru geçecek yeni bir projeye başlıyor: Dubai'de 2020'de tamamlanması planlanan "," 829 metrelik Burj Khalifa'yı tahtından etmeye hazırlanıyor. Yüksekliği henüz açıklanmayan gökdelenin, 'da 2020'de bitecek Kraliyet Kulesi'nin 1.008 metrelik yüksekliğini geçmesi bekleniyor. Projenin sahibi gayrimenkul şirketi Emaar, Creek Harbour Tower çevresinde inşa edilecek gökdelenlerde 400 binden fazla insanın konaklamasını hedeflediklerini belirtti. DIŞ HABERLER
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