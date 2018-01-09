Burada 400 bin kişi yaşayacak

Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa
'ya ev sahipliği yapan Dubai, bu rekoru geçecek yeni bir projeye başlıyor: Dubai'de 2020'de tamamlanması planlanan "Creek Harbour Tower
," 829 metrelik Burj Khalifa'yı tahtından etmeye hazırlanıyor. Yüksekliği henüz açıklanmayan gökdelenin, Suudi Arabistan
'da 2020'de bitecek Kraliyet Kulesi'nin 1.008 metrelik yüksekliğini geçmesi bekleniyor. Projenin sahibi gayrimenkul şirketi Emaar, Creek Harbour Tower çevresinde inşa edilecek gökdelenlerde 400 binden fazla insanın konaklamasını hedeflediklerini belirtti. DIŞ HABERLER