Çin Denizi alev alev

Çin
'in doğu kıyılarında iki kargo gemisinin önceki gün sabaha karşı çarpışması bölgede asrın felaketine yol açtı. İran'dan Güney Kore
'ye giden 274 metre uzunluğundaki Sanchi adlı tanker ile Hong Kong
bandıralı bir yük gemisinin Doğu Çin Denizi'nde çarpışması sonucu denize 136 bin ton "kondens" petrol
yayıldı. Kıyıdan 300 kilometre açıkta yaşanan kaza üzerine tanker alevlere teslim oldu. Çalışmalara devam edilirken, tankerin taşıdığı petrolün, ham petrolden daha zararlı olduğu belirtildi. Uzmanlar "Kondens petrolün ham petrole göre buharlaşıp havaya karışması daha kolay. Kondens petrol kokusuz ve renksiz olduğundan yayılmasını engellemek ve temizliğini sağlamak çok daha zor" dedi. Yaklaşık bir milyon varil petrole denk gelen 136 bin ton hafif petrol taşıyan gemi 2008'de inşa edilmişti. Kazanın gerçekleşmesinin ardından Çin ve Güney Kore yetkilileri, kaza sırasında kaybolan 32 kişi için arama kurtarma çalışmalarına başlattı. Bir kişinin cesedine ulaşıldı. Petrolün deniz yüzeyinde hızla yayılması sebebiyle çalışmaların aksadığını söyleyen Çinli yetkililer, kaza sırasında büyük hasar alan tankerin patlama ihtimali olduğunu ve patlamanın gerçekleşmesi durumunda olayın bir çevre felaketine dönüşebileceğine dikkat çekti.
BENZERİ 2002'DE OLDU
2002'de Prestige isimli petrol tankeri İspanya'nın Galiçya sahillerinde batmış, ülke tarihinin en büyük çevre felaketine yol açmıştı. Petrol tankeri 63 bin ton petrolü denize sızdırarak büyük bir çevre felaketine neden olmuştu.