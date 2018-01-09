Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > FETÖ'cü hainler Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

'cü hainler 'a kaçmaya çalışırken yakalandı

'nın Seydikemer ilçesinde () üyesi olduğu iddiasıyla aranan ve 'ın 'na kaçmaya çalışırken gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2018 19:08
FETÖ'cü hainler Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Karadere Mahallesi'nde devriye atan jandarma ekipleri Gavurağılı mevkiinde durumundan şüphelendiği 5'i çocuk 12 kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi. Kontrol sırasında gruptan bazılarının kaçmaya çalışması üzerine gözaltına alınan şüpheliler yakalanarak Eşen Karakol Komutanlığına götürüldü.

Şüphelilerin burada yapılan kimlik kontrollerinde Şenol U., Oğuzhan P., Hüseyin S. ve Mahmut A.'nın () üyesi olması nedeniyle arandığı tespit edildi. Şüphelilerin yasa dışı yollarla 'na geçmek için tekne bekledikleri öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Fethiye Adliyesine sevk edilen zanlılardan Şenol U., Oğuzhan P. "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Hüseyin S. ve Mahmut A. ise tutuklanarak haklarında yürütülen FETÖ soruşturma kapsamında Amasya'ya gönderildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'cü hainler Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN