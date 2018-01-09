Filistinli cesur kızın 14 yıl hapsi isteniyor

"Filistin
'in cesur kızı" olarak bilinen Ahed Tamimi
, İsrail
askerlerine tokat attığı gerekçesiyle 14 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Ahed Tamimi, İsrail askeri ve subayına saldırmanın yanı sıra güvenlik güçlerine saldırmak ve taş atmak gibi 5 suçla suçlanıyor" denilmişti. İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett, 16 yaşındaki Tamimi için "hayatı hapishanede son bulmalı" ifadesinde bulunmuştu. Dün yapılması beklenen duruşma ise 15 Ocak'a ertelendi. Tamimi ve kendisinden bir gün sonra gözaltına alınan annesi Neriman Tamimi Ofer Hapishanesi'ndeki askeri mahkemeye çıkarılacak. Ahed Tamimi'nin babası Basim Tamimi, savunma heyetinin dün İsrail Başsavcılığı'ndan suçlamalara dair özel dosyayı teslim aldığını ve bu süreçte dosyanın inceleneceğini ifade etti. İsrail askeri mahkemesi, 1 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria
'da görülen duruşmada, Ahed Tamimi ile annesi Neriman'ın gözaltı süresini sorgularına devam edilmesi için üçüncü kez 8 gün uzatmıştı. Ahed Tamimi İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü'nü"ne layık görülmüştü.