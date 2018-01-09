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'da skandal karar! Okul kantinlerindeki domuzsuz menüleri kaldırdı...

’da ırkçı ’in partisinin sözcülerinden de olan Beaucaire Belediye Başkanı Julien Sanchez okul kantinlerindeki domuzsuz menüleri kaldırdı. Bu skandal karara Müslüman ve Yahudi ailelerden sert tepki geldi.

Giriş Tarihi: 9.1.2018 13:34 Güncelleme Tarihi: 9.1.2018 13:37
Fransa'da skandal karar! Okul kantinlerindeki domuzsuz menüleri kaldırdı...

Irkçı siyasetçi Sanchez, bu skandal kararına gerekçe olarak 'içinde domuz eti ve mamülleri olmayan bu menülerin cumhuriyet değerlerine aykırı' olduğunu iddia etti.

FRANSIZ BAKAN DA SERT TEPKİ GÖSTERDİ!

Belediyenin kararına Erkek ve Kadın Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa ise sert tepki gösterdi. Bu adımın bir kişinin laikliği Müslüman ve Yahudi karşıtı siyasi bir silah gibi kullanmasının örneği olduğunu aktardı.

Veliler de belediyenin kararına tepki gösterdi. Kararı protesto etmek için 15 Ocak'ta belediyenin önünde piknik yapacaklarını açıkladı.

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Fransa'da skandal karar! Okul kantinlerindeki domuzsuz menüleri kaldırdı...
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