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Hamaney, 'daki protestolarla ilgili 'a yüklendi

dini lideri , ABD'nin İran'ı karıştırma çabalarının cevapsız kalmayacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 9.1.2018 16:10 Güncelleme Tarihi: 9.1.2018 17:25
Hamaney, İran'daki protestolarla ilgili Trump'a yüklendi

'da 28 Aralık'ta başlayan protesto gösterilerinin organize bir hareket olduğunu savunan Hamaney, planlamanın ABD ve İsrail tarafından yapıldığını, Fars Körfezi'ndeki zengin bir ülkenin bunun finansmanını sağladığını ve taşeron olarak da Halkın Mücahitleri Örgütü'nün kullanıldığını ileri sürdü.

"TEKRARLARSANIZ YİNE BAŞARISIZ OLURSUNUZ"

ABD Başkanı ve Washington yönetimini sert ifadelerle hedef alan Hamaney, "Başınız taşa değdi; tekrarlarsanız yine başarısız olursunuz. Kaç gün boyunca İran'a zarar verdiniz, bu telafisiz kalmayacak. Amerikalıların dediğine göre bile akli dengesi yerinde olmayan bu adam göstermelik oyunlarının cevapsız kalmayacağını bilmeli" diye konuştu.

İran'da bir haftadan fazla süren ülkedeki protesto gösterilerinde 3 bin 700 kişinin gözaltına alındığını bildirildi. Milletvekili Mahmud Sadıki, olaylar nedeniyle ülke genelinde gözaltına alınan kişi sayısının yaklaşık 3 bin 700 olduğunu, gözaltına alınan öğrenciler hakkında kesin rakamın ellerinde olmadığını kaydetti.

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Hamaney, İran'daki protestolarla ilgili Trump'a yüklendi
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