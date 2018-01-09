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uçakları 'yi vurdu!

ordusundan yapılan açıklamada 'in savaş uçakları ve karadan karaya füzelerle Şam yakınlarında bir bölgeyi vurduğu duyuruldu.

Giriş Tarihi: 9.1.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 9.1.2018 09:52

basını ise vurulan bölgenin bir silah deposu olduğunu öne sürdü.

Ayrıntılar geliyor...

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İsrail uçakları Suriye'yi vurdu!
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