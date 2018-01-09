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İsrail uçakları Suriye'yi vurdu!
İsrail
uçakları
Suriye
'yi vurdu!
Suriye
ordusundan yapılan açıklamada
İsrail
'in savaş uçakları ve karadan karaya füzelerle Şam yakınlarında bir bölgeyi vurduğu duyuruldu.
Giriş Tarihi: 9.1.2018
09:47
Güncelleme Tarihi: 9.1.2018
09:52
İsrail
basını ise vurulan bölgenin bir silah deposu olduğunu öne sürdü.
Ayrıntılar geliyor...
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