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Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerde sıcak gelişme

Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-, Körfez ülkeleri arasındaki yakınlığın yeniden sağlandığına ilişkin işaretlerin görüldüğünü belirtti. Ganim, "Körfez ülkeleri arasındaki yakınlığın yeniden sağlandığına ilişkin işaretler görülmeye başlandı" dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2018 16:48 Güncelleme Tarihi: 9.1.2018 17:25
Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerde sıcak gelişme

, meclisin olağan oturumunda yaptığı konuşmada, Körfez ülkelerinin birlik ve beraberliğinin önemine değindi.

Kuveyt'in 1990 yılında 'la yaptığı savaşı hatırlatan Ganim, ülkenin kurtuluşunda her bir Körfez ülkesinin rolünün olduğunu dile getirdi.

Meclis Başkanı Ganim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Körfez birliği sarsılmayacak, gücü azalmayacak, aralarındaki bağlar kopmayacak. Oluşan birtakım anlaşmazlıklar kısa sürede kardeşlik duygusuyla aşılacak, sevgi ve samimiyet hisleriyle temizlenecektir. Körfez ülkeleri arasındaki yakınlığın yeniden sağlandığına ilişkin işaretler görülmeye başlandı."

, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve yönetimlerinin 5 Haziran'da ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt, (KİK) dönem başkanlığının yanı sıra söz konusu krizde ara buluculuk rolünü üstlenmişti.

Körfez krizinde sessizlik hakim

Bu süreçte, 5 Aralık'ta düzenlenen 38. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne üst düzey isimlerden sadece Katar ve Kuveyt liderleri katılmıştı. Körfez ülkeleri meclis başkanları ise dün 11'incisi düzenlenen toplantıda bir araya gelmişti. Kuveyt ayrıca 22 Aralık-5 Ocak arasındaki 23. Körfez Ulusları Kupası'na ev sahipliği yapmıştı.

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Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerde sıcak gelişme
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