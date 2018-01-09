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ve 2 yıl sonra aynı masada buluştu

Kuzey ve , yaklaşık 2 yıl aradan sonra ilk kez aynı masaya oturdu ve üst düzey görüşmelere başladı.

Giriş Tarihi: 9.1.2018 08:37 Güncelleme Tarihi: 9.1.2018 08:37
Kuzey Kore ve Güney Kore 2 yıl sonra aynı masada buluştu

5 üyeden oluşan heyetinin başkanı, görüşmelerin olumlu geçmesini beklediğini söyledi.

tarafından da aynı yönde açıklama geldi.

Görüşmeler, iki ülke arasında sınır oluşturan askerden arındırılmış bölgedeki Panmunjom köyünde gerçekleştiriliyor.

İki ülke arasında ateşkes anlaşması 1953'te bu köyde imzalanmıştı.

2 yıl aradan sonra ilk yüksek düzeyli toplantı

İki ülke arasında bugün başlayan görüşme, Aralık 2015'ten bu yana Güney Kore ile Kuzey Kore arasında gerçekleşen ilk yüksek düzeyli toplantı olma özelliğini taşıyor.

Kuzey Kore lideri Kim Cong-Un yeni yıl mesajında, gelecek ay Güney Kore'de yapılacak Kış Olimpiyatları'na katılımı görüşmek üzere heyet gönderebileceğini söylemesi ile diyalog süreci başlamıştı.

Washington, Kuzey ve Güney Kore arasındaki yakınlaşmadan memnuniyet duyduğunu belirtiyor.

Avrupa Birliği ise Seul ve Pyongyang arasındaki görüşmelerin başlamasından kısa süre önce Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları genişletti.

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Kuzey Kore ve Güney Kore 2 yıl sonra aynı masada buluştu
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