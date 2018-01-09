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'in Başkanlık yarışına gireceği iddiası

Amerikalı ünlü talk show sunucusu 'in, 'de 2020 yılında yapılacak Başkanlık seçimine hazırlandığı iddia ediliyor. Winfrey'in, ABD'de 2020 yılında yapılacak Başkanlık yarışına girmeyi "aktif bir şekilde düşündüğü" öne sürüldü

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2018 21:53 Güncelleme Tarihi: 9.1.2018 01:49
Oprah Winfrey'in Başkanlık yarışına gireceği iddiası

CNN'in, Winfrey'in çevresine dayandırarak verdiği haberde, 'in Başkanlık yarışına girmeyi "aktif bir şekilde düşündüğü" kaydedildi.

Haberde, Winfrey'in çevresinden de Başkanlık yarışına girmesi için kendisine baskı yapıldığı belirtilerek, "Oprah Winfrey Başkanlığa hazırlanıyor." ifadesine yer verildi.

DP'NİN HENÜZ ADAYI YOK

Demokrat Parti'nin 2018 yılı ortalarında aday adaylarını açıklamaya başlayacağı belirtilen haberde, henüz partinin bir aday adayının olmadığı da hatırlatıldı.

Ünlü sunucunun yıllardır devam eden televizyon programında oluşturduğu imajın kendisine Demokrat Partiden adaylık kapısını açabileceği belirtiliyor.

Winfrey'in yeterince siyasi tecrübesinin olmayışı ise sunucuya yönelik eleştirilerin başında geliyor.

Aralık 2017'de Bloomberg'e verdiği röportaj sonrasında muhabirin "Çok net bir şekilde görülüyor ki 'de Başkan olmak için tecrübeye ihtiyaç yok" şeklindeki yorumu üzerine Oprah Winfrey, "Tecrübemin olmadığını düşünüyordum, (Başkan 'a atıfta bulunarak) Fakat şu anda ülkede neler olduğunu görünce fikrim değişti." ifadesini kullanmıştı.

"Başkanlık Özgürlük Madalyası" unvanını da taşıyan Oprah Winfrey'in, Harvard Üniversitesinden fahri doktorası da bulunuyor.

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Oprah Winfrey'in Başkanlık yarışına gireceği iddiası
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