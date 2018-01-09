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Rus üslerine 13 ile saldırı

Giriş Tarihi: 9.1.2018
Rus üslerine 13 İHA ile saldırı
Rusya , Suriye'deki Tartus ve Hmeymim üslerine 6 Ocak'ta en az 13 ile saldırı düzenlendiğini bildirdi. Saldırıların hava savunma sistemleri ile önceden tespit edilerek püskürtüldüğü belirtilen açıklamada, üslerde herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtildi. Lazkiye'deki Hmeymim hava üssü 31 Aralık 2017'de de saldırıya uğramıştı. Bakanlık saldırıda 2 askerin öldüğünü, ancak 7 uçağın imha edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı. Saldırıyı ise "Özgür Alevi Hareketi" adlı bir grup üstlenmişti.
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Rus üslerine 13 İHA ile saldırı
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