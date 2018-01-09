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birkaç hafta içinde ifade verecek

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2018
Trump birkaç hafta içinde ifade verecek
ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in, "Rusya soruşturması" kapsamında Başkan Donald 'ı sorgulayabileceği iddia edildi. gazetesi, Mueller'in ekibinden adını açıklamadığı bir ismi kaynak göstererek, Trump'ın birkaç hafta içinde sorgulanabileceğini yazdı. Kaynak kişinin, "Bu süreç herkesin tahmin ettiğinden daha da hızlı bir şekilde ilerliyor" dediği kaydedildi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve yardımcısı Rick Gates de suçlanmıştı.
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Trump birkaç hafta içinde ifade verecek
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