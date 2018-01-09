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ABD başkanları arasında son olarak 2000 yılında dönemin Başkanı Bill Clinton 'a katılmış, sonraki başkanlar George W. Bush ve Barack Obama ise heyet göndermekle yetinmişti. Tavırları sebebiyle pek çok ülkenin tepki gösterdiği ise, 23-26 Ocak tarihinde 'nin Davos kentinde yapılacak 'na katılmayı düşündüğünü açıkladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2018 22:26 Güncelleme Tarihi: 9.1.2018 23:17
Trump, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na katılacak

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald 'ın 23-26 Ocak tarihinde 'nin kentinde yapılacak 'na katılmayı düşündüğünü açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, konuyla ilgili açıklamasında Trump'ın ABD'nin ekonomik çıkarları için bu tür organizasyonlara katılmayı önemsediğini kaydetti.

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Sanders, "Başkan, dünya liderlerine 'Önce Amerika' ajandasını aktarma noktasındaki fırsatları memnuniyetle karşılıyor. Başkan, bu yılki Dünya Ekonomik Forumu'nda Amerikan endüstrisini, işletmelerini ve işçilerini güçlendirmek için politikalarını anlatmayı sabırsızlıkla bekliyor." değerlendirmesini yaptı.

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Trump'ın İsviçre seyahatiyle ilgili resmi açıklamanın ise ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.

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CLINTON'DAN SONRA GİDEN OLMADI

ABD başkanları arasında son olarak 2000 yılında dönemin Başkanı Bill Clinton Davos'a katılmış, sonraki başkanlar George W. Bush ve Barack Obama ise heyet göndermekle yetinmişti.

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Trump, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na katılacak
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