‘Türkiye olmadan başarı mümkün değil’

Bulgaristan
Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva
, Bulgaristan Ulusal Televizyonuna (BNT) yaptığı açıklamada Başbakan Boyko Borisov ile yaptığı Türkiye
ziyaretinin ardından ikili ilişkilerdeki gelişmeleri değerlendirdi. "Türkiye, Avrupa Birliği'nin (AB
) yakın ortağı olmadan ne AB'nin dış sınırlarını başarıyla korumak ne de terörizmle mücadelede başarılı olmak mümkün" diyen Bakan Zaharieva, "Avrupa-Türkiye ilişkilerinde olumlu sinyaller alıyoruz. Türkiye ziyareti sırasında cumhurbaşkanı, başbakan ve dışişleri bakanı ile görüşmelerimizde, dostlar arasındaki sorunları gözardı etmeden, olumlu şeylere odaklanmamız gerektiği konusunda mutabık kaldık" dedi.