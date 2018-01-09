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olmadan başarı mümkün değil’

Giriş Tarihi: 9.1.2018
‘Türkiye olmadan başarı mümkün değil’
Bulgaristan Dışişleri Bakanı , Bulgaristan Ulusal Televizyonuna (BNT) yaptığı açıklamada Başbakan Boyko Borisov ile yaptığı ziyaretinin ardından ikili ilişkilerdeki gelişmeleri değerlendirdi. "Türkiye, Avrupa Birliği'nin () yakın ortağı olmadan ne AB'nin dış sınırlarını başarıyla korumak ne de terörizmle mücadelede başarılı olmak mümkün" diyen Bakan Zaharieva, "Avrupa-Türkiye ilişkilerinde olumlu sinyaller alıyoruz. Türkiye ziyareti sırasında cumhurbaşkanı, başbakan ve dışişleri bakanı ile görüşmelerimizde, dostlar arasındaki sorunları gözardı etmeden, olumlu şeylere odaklanmamız gerektiği konusunda mutabık kaldık" dedi.
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