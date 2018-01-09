Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC
) önceki gün yapılan erken genel seçimin galibi, oyların yüzde 35,58'ini alan Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi
(UBP) oldu. Özgürgün, balkon konuşmasında "Biz biriz, biz bütünüz, birlik ve beraberlik içindeyiz, bunu gösterdiniz" dedi. Tamamı sayılan oylara göre partilerden hiçbiri, tek başına iktidara gelebilecek milletvekili sayısına ulaşamadı. Dolayısıyla İki veya üç partinin bir araya gelmesiyle oluşturulacak koalisyon gündeme geldi. Resmi olmayan sonuçlara göre, UBP yüzde 35,58 ile birinci sırada yer aldı. Oyların yüzde 20,92'sini alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci sırada geldi. CTP'yi yüzde 17,08 ile Halkın Partisi (HP), yüzde 8,64 ile Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), yüzde 7,84 ile Demokrat Parti (DP) ve yüzde 7 ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) izledi. Kayıtlı 190 bin seçmenin yüzde 66,2'sinin sandık başına gittiği seçimde resmi olmayan sonuçlara göre, UBP 50 sandalyeli mecliste 21 milletvekiliyle temsil hakkı kazandı. Seçimde CTP'nin 12, HP'nin 9, TDP ve DP'nin 3'er ve YDP'nin 2 milletvekili çıkardı. UBP, bir önceki seçime göre oylarını yüzde 8 artırırken, TP yüzde 17, DP yüzde 16 oy kaybı yaşadı. Seçim sonuçları için "UBP coştu, CTP yıkıldı, YDP şaşırttı" yorumu yapıldı.