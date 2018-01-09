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Üç doktorun 'öldü' dediği mahkum otopsiden önce uyandı

'da bir mahkum, üç farklı doktorun öldüğüne karar vermesinin ardından, kaldırıldığı hastanenin morgunda uyandı. Ailesine göre Jiménez'in bedeni uyanmadan önce otopsiye hazır edilmesi için işaretlenmişti.

Giriş Tarihi: 9.1.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 9.1.2018 10:47
Üç doktorun 'öldü' dediği mahkum otopsiden önce uyandı

'nın Austrias bölgesinde yaşanan olayda, Gonzalo Montoya Jiménez adlı mahkum, otopsi yapılmasından saatler önce bilincini geri kazandı.

Ailesine göre Jiménez'in bedeni uyanmadan önce otopsiye hazır edilmesi için işaretlenmişti.

Mahkumun Oviedo kentindeki bir hastanedeki yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulduğu belirtildi.

O İDDİA HENÜZ DOĞRULANMADI!

BBC Türkçe'nin haberine göre hastane kaynakları Jiménez'de yaşananın bir katalepsi vakası olabileceğini söyedi. Katalepsi vakalarında insanların hayati göstergeleri fark edilemeyecek kadar yavaşlıyor. Ancak bu iddia henüz doğrulanmadı.

Jiménez'in "ölümü" hapishanedeki üç deneyimli doktor tarafından da onaylandı ve doktorlar daha sonra Jiménez'i otopsi yapılması için morga yolladı.

Jiménez daha sonra bölgesel başkent Oviedo'daki Enstitüsü'ne götürüldü.

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Üç doktorun 'öldü' dediği mahkum otopsiden önce uyandı
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