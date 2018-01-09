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'da göstericiler Çalışma Bakanlığını işgal etti

'ın başkenti Atina'da grev haklarına ilişkin yasa tasarısını eden göstericiler, Çalışma Bakanlığı binasını işgal ederek Bakan Efi Ahçioglou'nun odasını bastı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2018 21:20 Güncelleme Tarihi: 9.1.2018 21:35
Yunanistan'da göstericiler Çalışma Bakanlığını işgal etti

Mücadeleci İşçi Cephesi'nin çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, ülkenin kreditörlerinin talep ettiği grev haklarının kısıtlanmasına ilişkin düzenlemeyi etti. Göstericilerden bir kısmı bakanlık binasının kepenklerini kırarak içeri girdi.

Binanın sekizinci katındaki bakanlık ofisine giren gruptakiler, Bakan Ahçioglou'ndan yasa tasarısını geri çekmesini istedi. Ahçioglou ise göstericilerin isteğini reddetti.

Olay sırasında odada polisin olmaması dikkati çekerken, bakan ile göstericiler arasındaki tartışmada zaman zaman tansiyonun arttığı görüldü. Göstericiler, daha sonra bakanın odasını terk etti.

Yunanistan Amerika'dan yatırım bekliyor

Ekonomik krizden kurtulma çabası içinde bulunan 'da, Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu tarafından talep edilen kemer sıkma önlemleri sık sık gösterilerle protesto ediliyor.

Yunanistan için yolun sonu göründü

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Yunanistan'da göstericiler Çalışma Bakanlığını işgal etti
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