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Ava fırtınası 29 kişiyi öldürdü

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Giriş Tarihi: 10.1.2018
Ava fırtınası 29 kişiyi öldürdü
'nın güneyindeki ada ülkesi Madagaskar'da etkili olan "Ava" isimli tropik fırtına, geçen hafta en az 29 kişinin ölümüne, 80 binden fazla insanın olumsuz etkilenmesine neden oldu. Ulusal Risk ve Afet Yönetim Ofisi'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde 29 kişinin öldüğü, 22 kişinin kayıp olduğu, 17 binden fazla kişinin yerinden edildiği ve 83 binden fazla kişininse bu afetten olumsuz etkilendiği belirtildi. Cuma günü küçük ada ülkesine ulaşan ve hızı 190 kilometreyi bulan rüzgâra neden olan fırtına daha sonra yerini aşırı yağışlara bırakmıştı. Ava'nın pazar gününden itibaren etkisini yitirdiği bildirildi. Ülkeyi geçen mart ayında vuran fırtınaysa 78 kişinin ölümüne neden olmuştu.
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Ava fırtınası 29 kişiyi öldürdü
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