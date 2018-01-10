BM’den ‘Ahed Tamimi’ uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi'nin İsrail tarafından tutuklanıp askeri mahkemede yargılanmasının endişe verici olduğunu bildirdi. Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Tamimi'nin tutuklanmasına ilişkin bir soruya ilişkin, "İnsanların haklarına saygı duyulması gerektiğinin anlaşılması gerek. Çocukların gözaltına alınmasından özellikle endişe duyuyoruz ve bu endişelerimizi paylaştık" yanıtını verdi. Filistinli Cesur Kız lakaplı Tamimi'nin İsrail askerlerine tokat attığı gerekçesiyle 14 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor. Tamimi ve annesinin 15 Ocak'ta hâkim karşısına çıkması bekleniyor.

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