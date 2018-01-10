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Düşman kardeşler sonunda görüştü

Giriş Tarihi: 10.1.2018
Düşman kardeşler sonunda görüştü

ve yetkilileri iki yıl aradan sonra ilk kez dün ateşkes köyü olarak da bilinen Panmunjom köyünde Kış Olimpiyatları'nı görüştü. Toplantıda Kuzey Kore, şubatta Güney Kore'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na katılacağını açıkladı. Kuzey Kore medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore yönetimine karşı olan sert tutumunun olimpiyat müzakerelerini kolaylaştırdığını yazdı. Öte yandan 'düşman kardeşler' olarak bilinen Güney ve Kuzey Kore, iki ülke arasındaki askeri acil iletişim hattı bugün yeniden açıyor.

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Düşman kardeşler sonunda görüştü
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