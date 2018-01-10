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’da dondurucu soğuklar 187 can aldı

’da Uttar Pradesh ve başkent New Delhi de dahil olmak üzere ülkenin kuzey doğu bölgelerinde meydana gelen dalgası yüzünden en az 187 kişi hayatını kaybetti. Sadece Uttar Pradesh eyaletinde şimdiye kadar kış sezonunda 143 ölüm meydana geldi ve son 24 saat içinde 40 kişi ölü bulundu.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 18:51 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 18:52
Hindistan’da dondurucu soğuklar 187 can aldı

Eyaletteki ölümlerin çoğunluğu Kanpur, Fatehpur, Kannauj, Pilibhit, Moradabad, Sambhal, Amroha, Rampur, Hamirpur, Azamgarh, Ghazipur ve Ballia bölgelerinde gerçekleşti.

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Öte yandan Meteoroloji İdaresine göre, Cammu ve Keşmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana ve Karadağ'daki şartlarının sürmesinin beklendiğini bildirerek, soğuk hava dalgasının başkent 'de yaşayan 44 kişinin ölümüne neden olduğu açıklandı.

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Kuzey Hindistan'ın tamamı son birkaç gündür yoğun soğuk hava şartlarından dolayı zor günler yaşıyor.

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Hindistan’da dondurucu soğuklar 187 can aldı
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