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'de azınlıklar, ya katılmaları için teşvik ediyor

İngiliz su, muhtemel askerlere yönelik hazırladığı yeni video görüntüleriyle ülkedeki azınlıklar ile farklı öz geçmişlere sahip bireylerin orduya katılmasını teşvik ediyor. Ordunun sunduğu videolarda, askerlerin de ağlamasının normal olduğu, eşcinsel ya da dini bütün bireylerin de orduda hizmet edebileceği vurgusuna yer veriliyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 16:55 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 17:16
İngiltere'de azınlıklar, orduya katılmaları için teşvik ediyor

Ortalama bir dakikalık görüntülerde, "Eşcinselsem da olabilir miyim?", "Ya ordudayken duygusallaşırsam?", "Ordudayken inancıma önem verebilecek miyim?", "Orduda dinlenecek miyim? (İstihbarat bakımından)", "Orduya katılmak için süper kahraman olmak zorunda mıyım?" soruları animasyon anlatımlarla cevaplandırılıyor.

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Ordunun bir aile olduğunun ifade edildiği görüntülerde, Müslüman bir bireyin bazı durumlarda namaz kılmasına izin verilmeyeceği ancak ordu içinde tatbikatlarda bile ibadetini gerçekleştirebileceği aktarılıyor.

2 MİLYON STERLİNLİK DAVET PROGRAMI

Orduya katılmayı teşvik eden yaklaşık 2 milyon sterlinlik program kapsamında hazırlanan içeriklerin radyo, televizyon ve dijital platformlar aracılığıyla paylaşılacağı öğrenildi.

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Askerliğin zorunlu olmadığı 'de orduya katılımı sağlamak için bu tür teşvik edici programlar yapılıyor.

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İngiltere'de azınlıklar, orduya katılmaları için teşvik ediyor
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