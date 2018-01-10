İngiltere'de azınlıklar, orduya katılmaları için teşvik ediyor

Ortalama bir dakikalık görüntülerde, "Eşcinselsem orduda olabilir miyim?", "Ya ordudayken duygusallaşırsam?", "Ordudayken inancıma önem verebilecek miyim?", "Orduda dinlenecek miyim? (İstihbarat bakımından)", "Orduya katılmak için süper kahraman olmak zorunda mıyım?" soruları animasyon anlatımlarla cevaplandırılıyor.

Ordunun bir aile olduğunun ifade edildiği görüntülerde, Müslüman bir bireyin bazı durumlarda namaz kılmasına izin verilmeyeceği ancak ordu içinde tatbikatlarda bile ibadetini gerçekleştirebileceği aktarılıyor.

2 MİLYON STERLİNLİK DAVET PROGRAMI

Orduya katılmayı teşvik eden yaklaşık 2 milyon sterlinlik program kapsamında hazırlanan içeriklerin radyo, televizyon ve dijital platformlar aracılığıyla paylaşılacağı öğrenildi.

Askerliğin zorunlu olmadığı İngiltere'de orduya katılımı sağlamak için bu tür teşvik edici programlar yapılıyor.