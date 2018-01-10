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li bakandan skandal sözler

Tarım Bakanı Uri Ariel, güvenlik güçlerinin lilere müdahalesinde yeterince kan akmadığını savundu. Ariel, kriz çıkaracak açıklamasında “Ölümler ve yaralanmaların zamanı geldi” dedi.

Giriş Tarihi: 10.1.2018 19:33 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 19:47
İsrailli bakandan skandal sözler

Yerel Reshet Bet radyosuna konuşan Tarım Bakanı Uri Ariel'in ağzından adeta kan damladı. İsrailli güvenlik güçlerinin Gazze'deki lilere müdahalesinin daha sert olması gerektiğini savunan Ariel, "Nasıl bir özel silahımız var ki, ateş açıyor ve duman bırakıyor ama kimse yaralanmıyor? Ölüm ve yaralanmaların da artık yaşanması lazım" dedi.

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Ariel, "Güvenlik yapılanması neyin yapılması, ne kadar yapılması ve neden yapılması gerektiği konularına hâkim. Bunu tartışmaya ihtiyacımız yok. Oraya gidip planları uygulamamız lazım" dedi.

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İsrailli bakandan skandal sözler
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