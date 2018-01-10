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İsrailli şahinler ’ı kuşattı

’ın günlerini anlatan kitaba göre İsrailli şahinler Beyaz Saray’ı kuşattı. Kitapta Gazze’nin Mısır’a, ’nın da Ürdün’e verilmesine dair Trump’a bir plan sunulduğu ileri sürüldü

Giriş Tarihi: 10.1.2018
İsrailli şahinler Trump’ı kuşattı

Donald 'ın 'da geçirdiği günleri anlatan ve çıktığı günden itibaren en çok satanlar listesinden inmeyip dünyanın dört bir yanında ses getiren "Fire and Fury: Inside the Trump White House" adlı kitapta İsrail meselesine dair ilginç iddialara yer verildi. Kitapta, Trump'ın İsrail- Filistin meselesine bakış açısını üçü de birbirinden sağcı ve Yahudi yanlısı olan eski danışman Steve Bannon, damadı ve danışmanı Jared Kushner ve İsrailli iş adamı Sheldon Adelson'un belirlediği öne sürüldü. Daha sonradan Trump ile arası açılan ve Beyaz Saray'daki danışmanlık görevine son verilen Steve Bannon ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yakın Israel Hayom gazetesinin sahibi Sheldon Adelson'un, Trump'ı "Başkanlığın ilk gününde Tel Aviv'deki elçiliği Kudüs'e taşımaya ikna etmeye çalıştığı" kaydedildi. Kitabın yazarı Michael Wolff, bu iki ismin Trump'a "'yı Ürdün'e, Gazze'yi de Mısır'a ver" dediğini de iddia etti. Trump ve Netanyahu'nun da bu fikre sıcak baktığı ancak bölgedeki gelişmelerin buna izin vermediği aktarıldı. Ürdün ve Mısır'ın da kendi iç işleriyle bu kadar meşgul olduğu bir dönemde, milyonlarca Filistinli mülteciyi kabul edemeyeceği hatırlatıldı. Trump ise kitap hakkında "gerçeklerden uzak" ve "sıkıcı" nitelendirmesini yaptı. Trump, yazar Wolff'un "İşten kovulunca geri dönebilmek için yalvaran Steve Bannon'u kullandığını" söyledi.

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İsrailli şahinler Trump’ı kuşattı
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