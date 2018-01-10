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Belediyesi, devlerine "küresel ısınma" davası açtı

ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmiş olmasına karşın Belediyesi, küresel ısınmaya neden oldukları iddiasıyla dünyanın en büyük 5 firmasına dava açtı. Belediyesinden yapılan açıklamada, dünyanın en büyük fosil yakıt şirketlerinden , Chevron, ConocoPhillips, ve 'e dava açıldığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 22:08 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 23:26
New York Belediyesi, enerji devlerine küresel ısınma davası açtı

Açıklamada, söz konusu firmaların küresel ısınmaya neden oldukları iddiasına yer verilirken belediyenin, halkını küresel ısınmanın etkilerinden korumak için geçmişte yapılan harcamaları ve gelecekte uğranılacak milyarlarca dolarlık maddi zararı tazminat olarak talep ettiği belirtildi.

İklim değişikliğine karşı New York Belediyesinin milyarlarca dolara ihtiyaç duyduğu ve bunun temiz su ve atık altyapısı, kıyı güvenliği, sıcaklık değişimi ve kamu sağlığı kampanyaları gibi harcamalar için kullanılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, belediyenin New York halkını yükselen deniz seviyesi, güçlü fırtınalar ve aşırı sıcaklara karşı korumak için 20 milyar dolarlık bir programı yürürlüğe koyduğu ifade edildi.

firmalarının, fosil yakıtların kullanımının atmosfere ve iklim değişikliğine olası etkilerinin 1980'lerden beri farkında olduklarının öne sürüldüğü açıklamada, bu şirketlerin küresel ısınma ve etkileri hakkında "bilerek aldatma ve inkar kampanyalarına" katkıda bulundukları iddia edildi.

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New York Belediyesi, enerji devlerine "küresel ısınma" davası açtı
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