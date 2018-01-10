Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Oğul Netanyahu’nun hesap ödetme skandalı

Oğul Netanyahu’nun hesap ödetme skandalı

Giriş Tarihi: 10.1.2018
Oğul Netanyahu’nun hesap ödetme skandalı

Başbakanı 'nun oğlu Yair'in, 'de gittiği bir gece kulübünde arkadaşına hesap ödetmek için babasının İsrail gazı konusunda arkadaşının babasına yaptığı "kıyaktan" bahsettiği bir ses kaydı yayımlandı. Ses kaydında "Kardeş sen benim için harcamalısın. Babam senin baban için harika bir anlaşma yaptı, (İsrail parlamentosu) Knesset'te bunun için mücadele etti. Kardeş, babam senin için 20 milyar dolarlık anlaşma ayarladı ve sen benim için 400 şekel (436 Türk lirası) ateşleyemiyor musun?" diyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Oğul Netanyahu’nun hesap ödetme skandalı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN