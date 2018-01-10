Oğul Netanyahu’nun hesap ödetme skandalı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yair'in, Tel Aviv'de gittiği bir gece kulübünde arkadaşına hesap ödetmek için babasının İsrail gazı konusunda arkadaşının babasına yaptığı "kıyaktan" bahsettiği bir ses kaydı yayımlandı. Ses kaydında "Kardeş sen benim için harcamalısın. Babam senin baban için harika bir anlaşma yaptı, (İsrail parlamentosu) Knesset'te bunun için mücadele etti. Kardeş, babam senin için 20 milyar dolarlık anlaşma ayarladı ve sen benim için 400 şekel (436 Türk lirası) ateşleyemiyor musun?" diyor.

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