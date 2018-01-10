Rusya ve İran’a İdlib için uyarı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard, Suriye'de rejimin İdlib gerginliği azaltma bölgelerindeki saldırıları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Diplomatik kaynaklara göre, Türkiye'nin bu konudaki rahatsızlığı önceki günlerde askeri ve diplomatik kanallardan Astana'da rejimin garantörlüğünü üstlenen Rus ve İranlı yetkililere bildirildi. İhlallerin sürmesi üzerine de Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov dün Dışişleri'ne çağrılarak, Türkiye'nin tepkisi ile rahatsızlığı güçlü ifadelerle dile getirildi. Ayrıca 29-30 Ocak'ta Soiç'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne giden süreçte gerçekleşen ihlal durumuna ivedilikle son verilmesi için rejime gerekli mesajların verilmesi talep edildi. Aynı çerçevede rejimin bir diğer garantörü İran'ın Ankara Büyükelçisi Fard'ın da Dışişleri'ne çağrıldığı belirtildi.

BASİT BİR İHLAL DEĞİL

İhlal durumu aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın'ın dün Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Riad Seif'i kabulünde muhalefet temsilcileriyle de ele alındı. Türkiye, rejim birliklerini bu şekilde ilerlemesini basit bir ateşkes ihlali değil, İblib gerginliği azaltma bölgesi sınırlarının ihlali olarak değerlendiriyor.

İDLİB'DE ÇATIŞMALAR ARTTI

Suriye'de, İran destekli gruplar ile Beşar Esad rejimi karşıtı gruplar arasındaki çatışmalar, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içindeki Ebu Zuhur Havalimanı çevresinde yoğunlaştı. Rusya'nın hava desteğiyle ilerleyen rejim destekçisi güçler, havalimanına 9 kilometre kadar yaklaştı. İdlib'deki çatışmalardan dolayı binlerce kişinin Türkiye sınırına doğru kaçmaya başladığı kaydedildi. Bu arada Esad rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya hava ve kara saldırıları da devam ediyor. Dünkü saldırılarda 26 sivil daha hayatını kaybetti. Son 12 günde yaşamını yitiren sivil sayısının 147'ye yükseldiği bildirildi.