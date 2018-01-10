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milli marşı unuttu ortalık karıştı

Giriş Tarihi: 10.1.2018
Trump milli marşı unuttu ortalık karıştı

Başkanı Donald 'ın, Georgia eyaletinin Atlanta kentinde Alabama Crimson Tide ve Georgia Bulldogs adlı Amerikan futbolu kolej takımlarının müsabakasından önce okunan ABD ulusal marşını okumakta zorlandığı görüntüler sosyal medyada olay yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, Trump'ın ulusal marş esnasında protesto yapan futbolcuları azarlamasını hatırlatarak "Futbolcuları fırçalamadan önce belki de sözleri öğrenmeli" gibi yorumlar yazdı. Trump'ın milli marşın sözlerini unuttuğunu savunanlar ise sağlık sorunlarını tekrar gündeme taşıdı. Bu gruba göre Trump bir süredir 'bunama hastalığıyla' mücadele ediyor. Her fırsatta akıl ve beden sağlığının iyi olduğunu söyleyen Trump'ın yakında sağlık raporunu paylaşması bekleniyor.

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Trump milli marşı unuttu ortalık karıştı
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