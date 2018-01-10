Trump'ın genç göçmenlerle ilgili kararına yargı engeli!

Trump, Eylül ayında yasa dışı olarak ABD'ye getirilmiş göçmen çocukların ülkede kalmasını sağlayan ve kamuoyunda DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) 'Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem' olarak bilinen programı iptal ettiği belirtilmişti.

Yargı, ABD Hükümetinin daha önce hiç koruma programına dahil olmamış insanlar için yeni DACA başvurularını işleme almak zorunda olmadığını söyledi.

DACA PORGRAMI NEDİR?

Trump, 2012 yılında yasa dışı göçmen çocukların kabulüyle ilgili kararı alırken dönemin Başkanı Barack Obama'nın "Kongreden yasa çıkarmak yerine başkanlık kararnamesi ile hareket ettiğini ve bunun anayasal olmadığını" savunmuştu.

Seçim kampanyası döneminde, ülkeye yasa dışı olarak gelmiş ve Obama döneminde ABD'de yaşama imkanı verilmiş olan yaklaşık 800 bin göçmenle ilgili düzenlemeleri kaldırma vaadinde bulunan Trump, ABD'de kaç yaşında olursa olsun ülkeye yasa dışı yollarla girmiş göçmen bulunmaması görüşünü dile getiriyordu.

DACA programına göre, 16 yaşını tamamlamadan önce ülkeye gelmiş, 2012'de 31 yaşını tamamlamamış, suça bulaşmamış, ABD'de eğitimini sürdüren ve çalışan göçmenler yasal olarak sınır dışı edilmeye karşı koruma altına alınmıştı. Yaklaşık 800 bin kişinin yararlandığı programda, ilgili kişilere yenilenebilir iki yıllık çalışma izni verilerek sınır dışı edilmeleri erteleniyordu.

TRUMP, DÜN YUMUŞAMA SİNYALİ VERMİŞTİ

ABD Başkan Donald Trump, milyonlarca illegal göçmenin ABD'de kalabilmesinin önünü açacak yasal düzenleme yapılmasına sıcak baktığını bildirerek, ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerle Beyaz Saray'da bir araya geldi ve göçmen reformu konusunda basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Kongrede iki parti arasında uzlaşmayla varılacak bir göçmen reformuna destek verebileceğini dile getiren Trump, "Eğer bu konuda ileri bir adım atarsanız ben de ateşi düşürecek adımı atarım. Kapsamlı bir göçmen reformundan çok uzak olmadığınızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

SINIRA DUVARDA ISRARCI

Öncelikle ABD'ye çocuk yaşta illegal yollarla getirilip bu ülkede kalan genç göçmenlerle ilgili sorunun ve ABD-Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın ele alınması gerektiğini vurgulayan Trump, ardından Kongreye gelecek göçmen reformu yasasına destek vereceğini ifade etti. Trump, söz konusu duvarın uzlaşmanın en önemli parçalarından biri olduğunun altını çizdi.

Öte yandan Trump, göçmen zinciri ve "Yeşil Kart" çekilişinin sonlandırılması konusunda daha önce yaptığı çağrıları bir kez daha yineleyerek, "ABD'ye insanlar çekilişle değil, yeteneklerine göre seçilerek alınmalı." değerlendirmesini yaptı.