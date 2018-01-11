Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > ABD’den İran’a karşı İsrail-Arap ittifakı planı

ABD’den ’a karşı İsrail-Arap ittifakı planı

Giriş Tarihi: 11.1.2018
Filistin yönetiminin, ABD'nin Filistinİsrail barış sürecine temel olması için hazırladığı ve "yüzyılın anlaşması" olarak isimlendirdiği plandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman aracılığıyla haberdar edildiği belirtildi. FKÖ Yönetim Kurulu Üyesi Ahmed Mecdalani, söz konusu planı "Filistin meselesinin tasfiyesi" olarak niteleyerek "Anlaşma, 'a karşı İsrail-Arap ittifakı üzerine kurulu." dedi. Mecdalani, Prens Muhammed aracılığıyla, ABD yönetimine, Filistin-İsrail barış sürecinde Arap Barış Planı'nı temel aldıklarını ilettiklerini söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’den İran’a karşı İsrail-Arap ittifakı planı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN