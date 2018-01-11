ABD’den İran’a karşı İsrail-Arap ittifakı planı

Filistin yönetiminin, ABD'nin Filistinİsrail barış sürecine temel olması için hazırladığı ve "yüzyılın anlaşması" olarak isimlendirdiği plandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman aracılığıyla haberdar edildiği belirtildi. FKÖ Yönetim Kurulu Üyesi Ahmed Mecdalani, söz konusu planı "Filistin meselesinin tasfiyesi" olarak niteleyerek "Anlaşma, İran
'a karşı İsrail-Arap ittifakı üzerine kurulu." dedi. Mecdalani, Prens Muhammed aracılığıyla, ABD yönetimine, Filistin-İsrail barış sürecinde Arap Barış Planı'nı temel aldıklarını ilettiklerini söyledi.