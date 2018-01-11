Bebeğe ninni, lohusa anneye de iyi geliyor

Brıtısh Journal of Psychiatry dergisinde yayımlanan bir çalışma, şarkı söylemenin doğum sonrası depresyonuna iyi geldiğini gösterdi. 134 kadının katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, bebeğine şarkı söyleyen yeni anne olmuş bireylerin yaşadığı psikolojik sorunların diğerlerine oranla yüzde 35 daha az olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, doğum yaptıktan sonra uykusuzluk, iştah kaybı ve duygu bozukluğu gibi birçok psikolojik sorun yaşayan annelerin, bebeklerine bol bol ninni söyleyerek bu depresyonlu dönemi daha kolay ve daha çabuk bir şekilde atlatabileceklerini ifade etti.

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