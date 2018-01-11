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’taki koltuğunu da kaybetti

Giriş Tarihi: 11.1.2018
Breitbart’taki koltuğunu da kaybetti
ABD Başkanı 'ın eski başstratejisti Steven Bannon'ın, Trump hakkındaki bir kitapta kendisine atfedilen sözlerle ilgili tartışmaların artması üzerine aşırı sağcı adlı haber sitesindeki görevinden ayrıldığı bildirildi. Breitbart haber sitesinden yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu başkanlığını yürüten Bannon görevinden ayrıldı. Bannon'a dayandırılan bilgilerin de yer aldığı "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Saray'da Yaşananlar" adlı kitabın Amerikan kamuoyunda ciddi tartışmalara neden olması üzerine söz konusu kararın alındığı belirtildi.
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Breitbart’taki koltuğunu da kaybetti
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