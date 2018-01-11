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Başbakanı: , ile ilişkileri iyileştirmeli

Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanı 'ın Başbakanı Borisov, 'nin " ile ilişkileri iyileştirmesi ve bunun için çaba göstermesi gerektiğini" söyledi.

Giriş Tarihi: 11.1.2018 15:48 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 15:55
Bulgaristan Başbakanı: AB, Türkiye ile ilişkileri iyileştirmeli

Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanı , ile ilişkilerin iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Konseyinin 6 aylık dönem başkanlığı sırasında Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi için çok çalışmak istediklerini belirterek "AB'nin, Türkiye ile ilişkileri iyileştirmesi ve bunun için çaba göstermesi gerektiğini" söyledi.

Borisov, Türkiye'nin, çoğu AB ülkesinin taraf olduğu NATO'nun bir üyesi olarak önemli ve Ortadoğu'dan göçmen akınının yönetiminde kilit rol oynadığına vurgu yaptı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva da ay başında "Türkiye, Avrupa Birliği'nin (AB) yakın ortağı olmadan ne AB'nin dış sınırlarını başarıyla korumak ne de terörizmle mücadelede başarılı olmak mümkün." açıklamasını yapmıştı.

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Bulgaristan Başbakanı: AB, Türkiye ile ilişkileri iyileştirmeli
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