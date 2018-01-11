FETÖ'den ihraç edilen astsubay tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Artvin İl Jandarma Komutanlığında astsubay olarak görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında görevden ihraç edilen ve FETÖ'ye üye olmak suçundan Artvin Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Adıyamanlı Mehmet D.'nin yakalanması için Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

BABA EVİNDE YAKALANDI

Mehmet D.'nin babasının ikamet ettiği Adıyaman Merkeze bağlı Çemberlitaş köyündeki eve operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda babası Ö.D'.nin ikametinde yakalanan Mehmet D. gözaltına alındı. Şahıs jandarma karakolunda tamamlanan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.