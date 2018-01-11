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Assange'a diplomatik statü vermedi

İngiliz hükümeti, Ekvador'un Assange’a ’de diplomatik statü verilmesi talebini reddetti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018 15:49
İngiltere Assange'a diplomatik statü vermedi

, Ekvator hükümetinin Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a diplomatik statü verilmesi talebini geri çevirdi.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ekvador hükümetinin geçtiğimiz günlerde Assange'a İngiltere'de diplomatik statü verilmesini talep ettiğini ancak bu talebin reddedildiğini bildirdi.

Ekvador ile bu konuda herhangi bir görüşme sürdürmediklerini belirten Sözcü, "Ekvador bu sorunun çözüm yolunun Julian Assange'ın adaletle yüzleşmek için büyükelçiliği terk etmesi olduğunu biliyor." ifadesini kullandı.

İsveç'te Assange hakkındaki tecavüz iddialarını içeren dava mayıs ayında düşürülmüştü.

45 yaşındaki Assange, yaklaşık 6 yıldır Londra'nın Knightsbridge semtinde bulunan Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.

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İngiltere Assange'a diplomatik statü vermedi
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