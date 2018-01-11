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Kremlin Sözcüsü Peskov: ve arasında istişareler devam edecek

Kremlin Sözcüsü Peskov, krizine siyasi çözüm arayışıyla ilgili istişarelerin, , ve arasında farklı seviyelerde devam edeceğini bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018 14:22
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya ve Türkiye arasında istişareler devam edecek

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, 'de rejimin İdlib gerginliği azaltma bölgelerindeki saldırıları nedeniyle 'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını değerlendirdi.

Suriye'de gerginliği azaltma bölgelerine ilişkin anlaşmanın uygulanması için istişarelerin gerektiğine işaret eden Peskov, "Ayrıca, Soçi'de düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ve genel olarak Suriye'de siyasi çözüme ulaşılması için uzmanlar ve üst düzey yetkililer gibi farklı seviyelerde istişareler gerekiyor. Bu tür yakın istişareler devam edecek." dedi.

Çavuşoğlu ' ve Rusya sorumluluklarını yerine getirmeli' ifadelerini kullanmıştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, Suriye'de rejimin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde ateşkesi ihlal ederek ilerlediğini, rejimin garantörleri Rusya ve İran'ın bu durumu engellemesi gerektiğini söylemişti.

Çavuşoğlu, "İran ve Rusya sorumluluklarını yerine getirmeli. Garantör olduysanız ki, oldular, rejimi durdursunlar. Bu, basit bir hava saldırısı da değil. Rejim ilerliyor İdlib içinde. Burada niyet farklı." ifadesini kullanmıştı.

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Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya ve Türkiye arasında istişareler devam edecek
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