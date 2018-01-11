Libya açıklarında göçmen faciası

Ekonomik imkansızlık, şiddet ve açlıktan kaçarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmen
ler Akdeniz'de yine bir faciayla karşı karşıya kaldı. Önceki gün Libya
açıklarında müdahale edilen botlardaki göçmenlerde 300'ü kurtarıldı. Sahil güvenlik ekiplerinin açıklamalarına göre 100 kadar göçmenin de kaybolduğu anlaşıldı. Müdahale edilen botlarda da kurtarılma anında ve yolda yaşamlarını yitirenlerin sayısının 50'yi bulduğu kaydedildi. Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Eyüp Kasım, göçmenlerin Afrika ve Hint kökenli olduğunu açıkladı.