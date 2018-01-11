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açıklarında faciası

Giriş Tarihi: 11.1.2018
Libya açıklarında göçmen faciası
Ekonomik imkansızlık, şiddet ve açlıktan kaçarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışan ler Akdeniz'de yine bir faciayla karşı karşıya kaldı. Önceki gün açıklarında müdahale edilen botlardaki göçmenlerde 300'ü kurtarıldı. Sahil güvenlik ekiplerinin açıklamalarına göre 100 kadar göçmenin de kaybolduğu anlaşıldı. Müdahale edilen botlarda da kurtarılma anında ve yolda yaşamlarını yitirenlerin sayısının 50'yi bulduğu kaydedildi. Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Eyüp Kasım, göçmenlerin Afrika ve Hint kökenli olduğunu açıkladı.
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Libya açıklarında göçmen faciası
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