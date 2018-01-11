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Milyon dolarlık yatlar Chicago'da görücüye çıktı

Dünyanın en önemli denizcilik etkinliklerinden "Progressive Chicago Tekne ve Karavan ı" açıldı.

Giriş Tarihi: 11.1.2018 06:55 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 06:58
Milyon dolarlık yatlar Chicago'da görücüye çıktı

'nın en büyük kongre ve merkezi McCormick Place'te yaklaşık 75 bin metrekarelik alana kurulan fuarda 600'den fazla tekne ve 100'ü aşkın karavan sergileniyor.

Geniş gövdeleri ve iç donanımlarıyla adeta yazlık ev rahatlığı sunan milyon dolarlık yatları yakından inceleme imkanı bulan ziyaretçiler, lüks karavanlara da ilgi gösterdi. Fuarda ilgi gören diğer ürünler ise balıkçı tekneleri, kanolar ve jet skiler oldu.

Tekne simülatörleri ve ücretsiz çocuk aktivitelerinin de meraklılarına sunulduğu fuar kapsamında 200'den fazla tekne ve yelkencilik semineri verilecek.

Fuar 14 Ocak'a kadar gezilebilecek.

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Milyon dolarlık yatlar Chicago'da görücüye çıktı
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