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Sancısız doğum için sezaryen yerine dans

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Giriş Tarihi: 11.1.2018
Sancısız doğum için sezaryen yerine dans

Brezilyalı Doktor Fernando Guedes de , doğum sancısını azaltmak için anne adaylarını dans ettiriyor. Dr. Cunha doğumun hemen öncesinde anne adayı ve yakınlarıyla birlikte dans ederek gerginliği ve stresi azaltıyor. Sezaryene alternatif yöntemin doğum sancısını azaltmaktaki etkisi bilimsel olarak daha önce de kanıtlanmıştı. Bilim insanlarına göre doğumun başlangıcında serviks uterinin açılıp genişleme süreci olan "serviks dilatasyonu" boyunca dans etmek kasılmalardan kaynaklanan sancıları azaltıyor.

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Sancısız doğum için sezaryen yerine dans
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