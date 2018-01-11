Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Tunus’ta pahalılık protestosu dinmiyor

’ta pahalılık protestosu dinmiyor

Giriş Tarihi: 11.1.2018
Tunus’ta pahalılık protestosu dinmiyor
Geçim derdi ve gururunun ezilmesi yüzünden kendisini ateşe vererek Arap Baharı'nın fitilini ateşleyen işportacı Muhammed Buazizi'nin ülkesi 'ta hayat pahalılığı yüzünden başlayan protestolar dinmek bilmiyor. Tunus polisinin, ülkenin bazı bölgelerinde hayat pahalılığını protesto eden göstericilere sert müdahale ettiği, kimi noktalarda yağmalama olaylarının yaşandığı bildirildi. Göstericilerin, iki kamu aracını yaktığı, kentin merkezindeki güvenlik merkezine saldırdığı ve belediyenin deposunu yağmaladığı, olaylarda bir kişinin de yaşamını yitirdiği öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tunus’ta pahalılık protestosu dinmiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN