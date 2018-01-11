Tunus’ta pahalılık protestosu dinmiyor

Geçim derdi ve gururunun ezilmesi yüzünden kendisini ateşe vererek Arap Baharı'nın fitilini ateşleyen işportacı Muhammed Buazizi'nin ülkesi Tunus
'ta hayat pahalılığı yüzünden başlayan protestolar dinmek bilmiyor. Tunus polisinin, ülkenin bazı bölgelerinde hayat pahalılığını protesto eden göstericilere sert müdahale ettiği, kimi noktalarda yağmalama olaylarının yaşandığı bildirildi. Göstericilerin, iki kamu aracını yaktığı, kentin merkezindeki güvenlik merkezine saldırdığı ve belediyenin deposunu yağmaladığı, olaylarda bir kişinin de yaşamını yitirdiği öğrenildi.