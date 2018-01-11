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Yangından sonra sel vurdu

Eyalet tarihinin en büyük yangınında 105 kilometrekare alanın kül olduğu Kaliforniya şimdi de sel ve heyelan felaketiyle uğraşıyor: Ölü sayısı 13’e çıktı

Giriş Tarihi: 11.1.2018
Yangından sonra sel vurdu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 13'e yükseldi. 'da birçok evin toprak altında kaldığını kaydeden yetkililer, geçen ay orman yangınlarından etkilenen eyaletin güney bölgesinde şimdi de fırtınanın etkisiyle sürüklenen büyük enkazın ciddi sorunlar yarattığını ifade etti. Çamurla tıkanan ve ağır hasar gören sokaklara erişim sağlamak için askeri ağır araçların da kurtarma çalışmalarını katıldığı bildirilirken, şimdiye kadar 50 kişinin helikopterlerle kurtarıldığı kaydedildi. Santa Barbara Cottage Hastanesi'nden basına verilen bilgilerde ise 20 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bunlardan dördünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Diğer yandan Santa Barbara Bölgesi İtfaiyesi, eyaletin güneyinde aralık ayında meydana gelen yangınların bitki örtüsünü yok ettiğini, bu nedenle şiddetli yağışların bölgede çamur seline neden olduğunu belirtmişti. Montecito semtinde oluşan sellerde 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisini paylaşan yetkililer, yolların kapandığını, birçok evin çamur altında kaldığını ve kurtarılan bazı kişilerin çamura gömülmüş halde bulunduğunu dile getirmişti. Eyaletteki fırtına öncesi, aralık ayındaki yangından etkilenen bölgesinde 700 evin tahliye edilmesi zorunlu kılınmıştı. Eyaletin güneyinde, 4 Aralık'ta ormanlık alanda çıkan ve Ventura ile Santa Barbara'da bin 105 kilometrekare alanın kül olmasına yol açan yangın, eyalet tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçmişti. AA
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Yangından sonra sel vurdu
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