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Yangından sonra sel vurdu Eyalet tarihinin en büyük yangınında 105 kilometrekare alanın kül olduğu Kaliforniya şimdi de sel ve heyelan felaketiyle uğraşıyor: Ölü sayısı 13’e çıktı

Giriş Tarihi: 11.1.2018