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Atina’da ulaşım ve sağlık çalışanları 24 saatlik grev ilan etti

Hükümetin 15 Ocak günü onaylamaya sunacağı kanun tasarısını etmek isteyen birçok işçi sendikası Cuma günü için 24 saatlik grev ilan etti.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 12.1.2018 15:32
Atina’da ulaşım ve sağlık çalışanları 24 saatlik grev ilan etti

, tramvay ve troley seferleri 24 saat boyunca duracak, gemiler limanda bağlı kalacak. 24 saatlik greve devlet hastanelerinde çalışan doktorlar da katılırken, diğer devlet memurları 12.00-15.00 saatleri arası greve katılacaklar.

Üçüncü değerlendirmenin tamamlanması için düzenlenen kanun tasarısının işçi haklarına ve sosyal kazanımlara karşı geldiğini ileri süren sendikalar başkentin merkezî meydanlarında gösterileri ve Parlamento'ya protesto yürüyüşleri yapacaklar.

Komünist Partisine bağlı PAME saat 12.00'de Omonia Meydanında, diğer sendikalar saat 12.30'da Klathmonos Meydanında toplanacak.

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Atina’da ulaşım ve sağlık çalışanları 24 saatlik grev ilan etti
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