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Dışişleri'nden İsrail açıklaması

, İsrail'in işgal altındaki yerleşimlerde yeni konutlar inşa etme sürecini şiddetle kınadı.

Giriş Tarihi: 12.1.2018 15:53
Dışişleri'nden İsrail açıklaması
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Dışişleri'nden İsrail açıklaması
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