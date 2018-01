‘En vicdansız baba’ filme çekildi

BUGÜN NELER OLDU

Bir zamanlar dünyanın en zengin adamı olan ABD'li petrol milyarderi Jean Paul Getty 'nin hayatını konu alan "All the Money in the World" filmi bazı ülkelerde gösterime girdi. Film, paraya tapmasıyla bilinen Getty'nin beşinci ve son eşi tarafından yazılan anı kitabını da bir kez daha gündeme getirdi. 1966'ya gelindiğinde 1.2 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin kişisi olan Getty, kanserden ölmekte olan küçük oğlunun hastane masraflarından ötürü rahatsızdı.Getty, oğlu Timmy beynindeki tümör sonucu görme yetisini kaybettiği sıralarda, Paris 'teki Ritz Otel'den gönderdiği mektubunda şunları yazmıştı: "Umarım Timmy, 10 dolarlık bir muayene ücreti dışında doktorlardan uzak durabilir." Timmy ölümle pençeleştiği dört yıl boyunca babası tarafından hiç ziyaret edilmedi ve 12 yaşında hayatını kaybetti. Getty, cenaze törenine katılmayarak işlerle meşgul olduğunu belirten bir not göndermekle yetindi. Ünlü iş adamı, söz konusu torununun hayatı olduğunda da farklı davranmadı. Dedesinin ismi verilen Jean Paul Getty, 16 yaşında olduğu 1973'te mafya tarafından kaçırılmış, dedesi fidyeyi vermeyince kulağı kesilip gönderilmişti. Sputnik Türkiye