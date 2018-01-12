Erdoğan: Rejimin saldırıları bir an önce durdurulmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
dün akşam Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan görüşmede, Şam rejiminin İdlib'de ve Doğu Guta'da sivillere yönelik saldırılarının bir an önce durdurulmasının, Astana sürecinin ve Soçi Kongresi'nin başarılı olması bakımından da önem taşıdığını vurguladı.
Görüşmede, Türkiye
- Rusya ilişkileri de ele alındı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türk-Akım projeleri de dahil, enerji alanındaki işbirliğine değinen Erdoğan ve Putin'in, ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit ettikleri belirtildi. İki lider, Türkiye ve Rusya arasındaki Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısının yanı sıra, Soçi Kongresi hakkında da görüş teatisinde bulundu.
TÜRKİYE İLE İLGİSİ YOK
Bu arada Moskova'da basın toplantısı düzenleyen Putin "Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerine saldırı girişimleriyle ne Türk askerlerinin, ne de Türk yönetiminin hiçbir bağlantısı yok" dedi. Hmeymim üssüne saldırı girişiminin Türkiye dahil partnerlerle ilişkileri bozmaya yönelik olduğunu kaydeden Putin, kullanılan İHA'ların "el yapımı" gibi gösterme amacıyla kamufle edildiğine dikkat çekti. Provokasyonları hangi ülkelerin organize ettiğini bildiklerini de söyleyen Putin, "Onların bu provokasyon için kimlere ne kadar para ödediğini de biliyoruz" diye konuştu.