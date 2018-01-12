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’den yoğun göç başladı

’de Esad rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar, ’deki gerginliği azaltma bölgesinde saldırılarını sürdürüyor. Sınırda ise bombardımandan kaçanlar için önlemler alındı

UĞUR YILDIRIM Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2018
İdlib’den yoğun göç başladı
'de kalıcı barışın sağlanması için 'nin Rusya ve İran'la birlikte hayata geçirdiği süreci Şam rejimi yüzünden sıkıntıya girdi. Suriye rejiminin 'in güneyine düzenlediği hava saldırıları üzerine yüzbinlerce kişi Türkiye sınırına doğru yola çıktı. Türkiye, İdlib sorununun bir an önce çözülmesi için adımlar atarken sahada sabotajlar devam ediyor. İdlib'in güneyinde saldırılarına devam eden Suriye rejimi bugüne kadar 75 köyün kontrolünü ele geçirdi. Suriye rejiminin İdlib vilayetindeki saldırıları yeni göç dalgasını tetiklerken, 115 köy ve belde saldırılar yüzünden boşaltılmak zorunda kaldı.

164 BİN KİŞİ KAÇTI
Saldırıların olduğu bölgeden çıkartılan 164 bin kişi Türkiye sınırı yakınındaki 314 bölgeye yerleştirildi. İdlib'in güneyinden çıkan siviller için harekete geçen Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib şehir merkezi, Der Hasan, Der Kuş, Atme ve Babiska bölgelerinde bin aile için bin kişilik çadır kamp kurdu. Ayrıca göç edenlere gıda, battaniye, yatak, soba ve temizlik gibi temel ihtiyaç maddeleri dağıttı. Suriye'de gerginliği azaltma bölgeleri Doğu Guta ve İdlib'deki ateşkesi ihlal eden rejim ve destekçilerinin son dönemde yoğunlaştırdığı saldırılarında 400 kadar sivil yaşamını yitirdi. Güvenlik uzmanı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Aslan, "Suriye rejimi tarafından İdlib'e gerçekleştirilen saldırılar, Astana'da kurulan aritmetiği bozabilecek riskler taşıyor" dedi.
İdlib'deki 'güvene dayalı çatışmasızlık süreci'nin önemli bir sınava girdiğini ifade eden Aslan, "Suriye rejimi tarafından İdlib'e gerçekleştirilen saldırılar, Astana'da güçlükle kurulan aritmetiği bozabilecek riskler taşıyor. Üstelik Suriye rejiminin, halkı doğrudan hedef alması ve toprak kazanımına yönelik manevraları, çatışmaları yeni boyutlara taşıyabilecek nitelikte. Esad, Soçi'de, ocak sonunda yapılması planlanan kongresi öncesi muhalifler üzerinde avantaj üstünlüğü sağlamak istiyor" dedi.
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İdlib’den yoğun göç başladı
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