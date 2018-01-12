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'den 'e şiddetli kınama

Dışişleri Bakanlığında Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Burt, "İngiltere, li makamların 'daki yerleşim birimlerine yönelik plan ve ihalelerin ilerletilmesini kuvvetli şekilde kınıyor." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018 21:11 Güncelleme Tarihi: 12.1.2018 01:48
İngiltere'den İsrail'e şiddetli kınama

, 'in işgal altındaki 'daki bazı bölgelerde yer alan Yahudi yerleşim birimlerine yüzlerce ek konut inşa etme kararını kınadı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığında Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, İsrail'in son kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Burt, "İngiltere, İsrailli makamların Batı Şeria'daki yerleşim birimlerine yönelik plan ve ihalelerin ilerletilmesini kuvvetli şekilde kınıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'e, bu planlarını gözden geçirmesi çağrısında bulunan Burt, "Yerleşimler, uluslararası hukukta yasa dışı ve iki devletli çözümün fiziki olarak yaşayabilirliğini baltalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil İdare Kurumu, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine yüzlerce ilave konut inşa etme kararını onaylamıştı. başbakanlığındaki İsrail hükümeti, son dönemde işgal altındaki Batı Şeria ve 'te Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine hız vermişti.

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İngiltere'den İsrail'e şiddetli kınama
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